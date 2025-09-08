176 identificados y 6 denuncias por drogas en un local de ocio nocturno de Tarragona

Operativo que se llevó a cabo en un local de ocio nocturno de Tarragona - MOSSOS

TARRAGONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana, la Guardia Civil y la Policía Nacional llevaron a cabo la madrugada del domingo un operativo en un local de ocio nocturno de Tarragona en el que identificaron a 176 personas e interpusieron 13 denuncias, 6 de ellas por tenencia o consumo de drogas, y otra por llevar un arma blanca, informa en un comunicado la policía catalana.

La actuación se llevó a cabo en un local donde semanas atrás se produjeron peleas e incidentes y donde, según la policía, se concentraban personas vinculadas con hechos delictivos, especialmente relacionadas con el tráfico de drogas.

En el operativo se detectaron diversas infracciones, como la presencia de controladores sin la identificación correspondiente, falta de verificación de aforo, ausencia de señalización de cámaras de videovigilancia y el incumplimiento de la documentación de licencia y actividad, y la Policía Nacional citó a 4 personas por infracciones vinculadas con la Ley de Extranjería.