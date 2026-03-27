18 detenidos en Catalunya y Valencia por defraudar 32 millones en el comercio de bebidas alcohólicas

Detenidos 18 miembros de una organización criminal por un fraude de 32,8 millones en el IVA de bebidas alcohólicas - POLICÍA NACIONAL

BARCELONA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional y funcionarios de la Agencia Tributaria, en una operación coordinada por la Fiscalía Europea, han desarticulado una organización criminal que presuntamente defraudó 32,8 millones de euros en el comercio de bebidas alcohólicas desde 2019, cuyo operativo se saldó con 18 detenidos tras 12 registros en Barcelona, Tarragona y Valencia, además de actuaciones complementarias en Portugal y Bélgica.

En la operación también se han bloqueado numerosas cuentas pertenecientes a personas y sociedades, y se han incautado vehículos, 40 inmuebles vinculados a la red criminal y más de 430.000 euros en efectivo, además, se han intervenido múltiples dispositivos electrónicos, entre ellos teléfonos móviles, así como abundante documentación de interés para la investigación, informa Policía Nacional en un comunicado este viernes.

La investigación se inició cuando los investigadores tuvieron constancia de la existencia de una red criminal que operaba mediante empresas pantalla en Bélgica, Portugal y España, y las pesquisas permitieron descubrir cómo utilizaban facturación falsa para evadir impuestos derivados de la importación y venta de grandes cantidades de bebidas alcohólicas en el mercado español.

También se descubrió que el sistema se centraba en dos depósitos fiscales en España, es decir, instalaciones donde determinados productos pueden almacenarse sin pagar impuestos de forma inmediata, y el IVA solo se generaba cuando la mercancía abandonaba estos puntos para su distribución o consumo, momento en el que se detectó la participación de estas "empresas fantasma".

La mercancía era posteriormente revendida a través de una cadena de empresas ficticias que utilizaban facturas falsas para ocultar el circuito fraudulento, hasta su distribución final en España, y estas operaciones generaban un IVA que nunca llegaba a ingresarse, lo que permitía a la red obtener importantes beneficios ilícitos.