El 18,6% del consumo eléctrico de depuradoras catalanas viene de energías limpias, según la ACA

Placas fotovoltaicas en la depuradora de Sabadell-Riu Sec - ACA

BARCELONA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 18,6% de la energía eléctrica que consumen las depuradoras de aguas residuales públicas de Catalunya proviene de energías limpias, según datos de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), según informa en un comunicado de este viernes.

Estos registros, que corresponden al 2025, se incrementará hasta cerca del 25% a mediados de 2027 y la ACA explica que, desde 2019, está desplegando un plan de eficiencia energética para "conseguir energías limpias y destinarlas al autoconsumo de las depuradoras".

La energía fotovoltaica y la producción de biogás favorecen el autoconsumo, y actualmente hay 221 instalaciones fotovoltaicas operativas, sumando una potencia instalada de 12,4 megavatios pico y produciendo unos 14 gigavatios hora por año de energía renovable, que equivale al consumo eléctrico de 4.667 hogares.

En cuanto a la producción de biogás, hay 31 digestiones anaerobias operativas, con una potencia instalada de casi 15 megavatios eléctricos, con una producción estimada de 44 gigavatios hora por año, equivalente al consumo anual de 14.667 hogares.

Por último, la ACA ha contratado una asistencia energética con la intención de auditar a partir de 2026 las plantas con más consumo energético: se trabajará con un evolutivo energético del actual sistema de información para mejorar la identificación, el seguimiento y la cuantificación del ahorro energético generado por las diferentes instalaciones en servicio.