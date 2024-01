Unas 200 personas protestan en Ripoll (Girona) para reclamar el derecho a empadronarse

GIRONA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Unas 200 personas se han concentrado este sábado ante el Ayuntamiento de Ripoll (Girona) para reclamar el derecho a empadronarse en el municipio.

Durante el acto se ha leído un manifiesto que reivindica el derecho de empadronamiento para todas las personas, porque es "un derecho que no se puede poner en duda ni restringir".

Los participantes, muchos de ellos de la comunidad musulmana, critican que el consistorio les dificulta el proceso para inscribirse en el padrón de Ripoll, cuya alcaldesa Sílvia Orriols (Aliança Catalana).

Han mostrado pancartas con mensajes como 'Los racistas a la basura' y 'Ripoll antifascista, antirracista'.

SÍLVIA ORRIOLS

Durante la concentración, el presidente de la comunidad musulmana de Ripoll, Ali Yassine, ha afirmado que la gestión del padrón conlleva a que algunas familias no tengan acceso a educación o a sanidad.

Orriols ha criticado las palabras de Yassine: "El presidente de la comunidad islámica que no denunció los llamamientos a matar a 'infieles' del imán terrorista ahora me quiere dar lecciones. Yo de ti, me sentaría", ha dicho vía X.