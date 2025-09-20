Unas 200 personas reclaman en Barcelona la mejora de las condiciones de los trabajadores sociales

BARCELONA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unas 200 personas, según la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB), se han manifestado este sábado en Barcelona para reclamar una mejora en las condiciones laborables de los trabajadores sociales, bajo el lema 'Acabemos con el juego de la precariedad'.

La marcha ha sido convocada por Plataforma de Profesionales del Sector Social en distintas ciudades de España y el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Catalunya (CEESC) y Acció Social Catalunya, junto a otras entidades, se han sumado a la protesta en Barcelona, que ha empezado hacia las 11.30 ante la Sagrada Familia.

El sector reclama mejoras salariales y de las condiciones laborales, el "fin del deterioro por externalización de servicios", adecuación de categoría y salario, y reconocimiento profesional real, entre otras cosas, según el manifiesto de la Plataforma.