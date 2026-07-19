21 municipios de Barcelona, Tarragona y Lleida en peligro extremo de incendio este domingo

Mapa del Plan Alfa para este domingo - AGENTS RURALS

BARCELONA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 21 municipios de Barcelona, Tarragona y Lleida se encuentran en peligro extremo de incendio este domingo, con el nivel 4 del Plan Alfa activo, según han informado los Agents Rurals de la Generalitat en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Hay 7 comarcas con municipios afectados: Alt Penedès (Barcelona); el Baix Penedès y el Alt Camp (Tarragona), y el Alt Urgell, la Noguera, el Pallars Jussà y el Solsonès (Lleida).

Además, hay 177 municipios catalanes en peligro muy alto y hay tres espacios naturales con el acceso restringido: La Ribera Salada (Lleida), Baronia de Rialb (Lleida) y Montell-Marmellar (Tarragona).