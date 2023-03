El 22% de casos nuevos de SOS Racisme son "abusos perpetrados por cuerpos de seguridad pública"

Alerta que 7 de cada 10 situaciones de racismo identificadas no se denuncian

SOS Racisme ha afirmado que el 22% de casos nuevos asumidos en 2022 --110 situaciones identificadas como constituidas de racismo-- han sido "agresiones y abusos perpetrados por miembros de los cuerpos de seguridad pública", lo que representan 24 casos asumidos y 45 que no se han podido denunciar.

Son conclusiones del informe 'Invisibles. L'estat del racisme a Catalunya' de SOS Racisme del 2022, que la entidad ha presentado este jueves en rueda de prensa, y en el que asegura que la cifra de "agresiones y abusos perpetrados por cuerpos de seguridad pública" se mantiene similar al 2021, cuando hubo 62 situaciones de racismo y 25 casos nuevos asumidos.

La coordinadora del Servei d'Atenció i Denúncia (SAID) de SOS Racisme, Marilda Sueiras, ha apuntado a que "aunque es de las tipologías más denunciadas, también tiene mucha infradenuncia, lo que tiene que ver con la sensación de impunidad de los cuerpos de seguridad".

Por otro lado, el informe ha destacado que la segunda tipología en número de casos asumidos son las discriminaciones que se dan entre particulares, que supone el 19% del total a lo largo del 2022.

La tercera y cuarta tipología de casos más denunciados, ambas con el 17%, son los casos de discriminaciones en el acceso y disfrute de derechos sociales y la de discriminaciones en el acceso y disfrute de servicios privados, con 19 casos denunciados frente a las 50 situaciones comunicadas pero no denunciadas y 19 casos denunciados frente a 29 situaciones comunicadas, respectivamente.

En este año, la quinta tipología en número de casos nuevos asumidos ha sido la de discriminaciones en el ámbito laboral, con un 9% respecto al total, que suponen 10 casos nuevos, y esta categoría ha pasado a ser la que tiene el índice de denuncia más elevado --el 45%--.

7 DE CADA 10 SITUACIONES NO SE DENUNCIAN

La entidad también ha avisado de que 7 de cada 10 situaciones de racismo identificadas --el 67,3%-- no se llegan a denunciar formalmente, y que en el 28,19% de los casos la víctima renuncia a denunciar por temor a sufrir represalias o porque "se desmotiva" tras un primer contacto con el Servei d'Atenció i Denúncia (SAID) de la entidad.

Además, ha puesto de relieve que ha habido una "bajada importante del número de personas que renuncian a seguir con el proceso", pasando del 39% en 2021 al 28,9% en 2022, lo que puede estar vinculado con el trabajo de concienciación social.

Por otro lado, la abogada y técnica de intervención jurídica del SAID de SOS Racisme, Paula Rossi, ha explicado que en 2022 han acompañado a 280 personas o grupos de personas en su proceso de reparación ante una experiencia racista, y que de estos 110 han sido casos nuevos y 170 casos que estaban abiertos.

También ha indicado que "por primer año en la historia del servicio" el número de personas que se identifican como mujeres son el colectivo mayoritario denunciante, concretamente representan el 55% de personas denunciantes de los casos nuevos de 2022, frente al 44% de hombres.

Este 2022 ha sido el primero en el que la mayoría de las personas víctimas de los casos nuevos atendidos no son de nacionalidad española; y, según su situación administrativa, el 50% eran extranjeros en situación regular y un 35% de nacionalidad española.

"SOLO UN 10% EN SITUACIÓN IRREGULAR"

El informe ha incidido en que "solo un 10% de las personas atendidas se encuentran en situación irregular", por lo que Rossi ha insistido en que la regularización significa, a su juicio, garantizar derechos y facilitar la denuncia.

El abogado del SAID de SOS Racisme Bruno Alegre ha señalado que el sistema penal actual "no está pensado para hacer un acompañamiento integral de la víctima", ya que --en sus palabras-- busca acreditar el sufrimiento pero no sanarlo, y son procedimientos que duran varios años.

Por último, en la rueda de prensa también ha estado una denunciante que ha acudido a SOS Racisme, Grisel Almeida, que ha señalado al "racismo en las instituciones" que, a su juicio, está soterrado y ha llamado a investigarlo y denunciarlo más.