Un 22,3% de usuarios atendidos en los SLO de la Diputación de Barcelona consiguió trabajo en 2025

BARCELONA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un 22,3% de los usuarios que fueron atendidos en la red se Servicios Locales de Ocupación (SLO) de la Diputación de Barcelona en 2025 consiguió trabajo: 21.732 personas de un total de 97.633.

El servicio gestionó a lo largo del año pasado 13.078 ofertas de trabajo, atendió peticiones de 15.157 empresas y gestionó 27.665 inserciones laborales, de las que finalmente se materializaron 21.732, indica la Diputación en un comunicado este miércoles.

La mayoría de las personas que consiguió trabajo tenían estudios postobligatorios no universitarios, un 39,1%, y secundarios obligatorios, un 25,2%, mientras que un 22,5% tenían únicamente estudios primarios.

El perfil de las atendidos fue el de una persona en situación de paro, de entre 30 o 49 años o más de 49, y predominaron las mujeres (55,7%) sobre los hombres (44,2%) y las personas con estudios postobligatorios no universitarios o secundarios obligatorios.

Respecto a las empresas, el 74,5% pertenecían al sector del comercio, un 18,7% al industrial, un 5,2% a la construcción y un 1,5%a la agricultura, y predominaron las sociedades de entre 10 y 50 trabajadores, con un 35,4%.