233.000 vehículos salen de Barcelona hasta las 17 horas de este jueves, el 42% de los previstos

Pantallas de información del Servei Català de Trànsit durante las medidas especiales para la segunda fase del dispositivo especial de tráfico de Semana Santa, a 2 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). La Dirección General de Tráfico ha puest - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

233.000 vehículos han salido del área metropolitana de Barcelona desde las 8 de la mañana hasta las 17 horas de este jueves, un 42% de los previstos (560.000).

Según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT), se prevé que los 560.000 vehículos salgan del área de Barcelona entre este jueves, el viernes y la mañana del sábado, y que 590.000 vehículos regresen a partir del domingo y especialmente el lunes de Pascua, en el marco de la segunda fase del dispositivo de tráfico en carreteras catalanas por Semana Santa.

Hasta las 17 horas se registra circulación con retenciones en la AP-7 con 4,5 kilómetros en La Roca del Vallès (Barcelona) sentido sur, y 3 kilómetros de retención en La Granada-Vilafranca del Penedès (Barcelona) en sentido norte.