El 25-45% de infectados por hepatitis C en España no lo saben, según Gilead

GIRONA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un simposio sobre cómo eliminar la hepatitis C (VHC), organizado por Gilead el jueves en Girona, ha constatado que entre el 25 y el 45% de infectados en España no saben que lo están.

Lo han destacado expertos que han intervenido en el simposio que se ha celebrado dentro del XXXI Congreso de la Societat Catalana de Digestologia, informa Gilead Sciences este viernes en un comunicado.

El diagnóstico precoz es importante para el afectado pero también para la salud pública, con el fin de romper la cadena de transmisión y disminuir la mortalidad, pero sigue habiendo muchos no diagnosticados que desconocen ser portadores de la enfermedad.

Los expertos han incidido en que haya estrategias de cribado y se fomenten los programas de microeliminación en las poblaciones con más riesgo de infección.

DIAGNOSTICAR MÁS

El doctor Javier Pamplona (Hospital Santa Caterina de Girona) ha explicado que eliminar la hepatitis C (uno de los objetivos de la OMS) implica seguir la Guía de Cribado de la hepatitis C del Ministerio de Sanidad, el Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C (PEAHC) y el Plan de Control de la hepatitis C de la Generalitat de Catalunya.

Pamplona ha planteado diagnosticar más, entre las personas que se inyectan drogas, en las cárceles, en las personas con prácticas sexuales de riesgo --sobre todo homosexuales--, y haciendo también cribados entre los inmigrantes, además de "unir a estos pacientes con el hospital para que sean tratados".

Además ha considerado clave tener programas de microeliminación del virus para buscar a los colectivos más vulnerables --al tener un acceso más limitado al sistema sanitario--, con el fin de que no evolucione y sea entonces más difícil abordarlo, además de impedir la transmisión a más gente.

Gilead ha destacado que, por eso, apoya iniciativas como el 'Proyecto Relink' y 'Hospitales sin C', ayudando a hospitales y centros sanitarios a conseguir el control y la eliminación del virus en los pacientes localizados en España.

Y también por eso ha organizado este simposio, '¿En qué dirección debemos trabajar para la eliminación de la hepatitis C?', y otro, titulado 'Hepatitis Delta: una enfermedad poco conocida'.

HEPATITIS D

La Hepatitis Delta o D (VHD), como el resto de hepatitis virales, suma 15-20 millones de infectados en el mundo: el doctor Xavier Forns (Hospital Clínic de Barcelona) ha dicho que esta enfermedad no es muy prevalente en España pero afecta a un 5% de los pacientes infectados por hepatitis B.

Gilead también ha convocado sus V Becas Gilead para Proyectos de Microeliminación en Hepatitis C, que este año añaden un fondo adicional para Proyectos de Epidemiología en Hepatitis D, y tienen una dotación total de 350.000 euros: 300.000 sobre hepatitis C y 50.000 sobre epidemiología en hepatitis D, con un máximo de 30.000 euros por proyecto.