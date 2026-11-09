25 empresas participarán en la Fira d'Ocupació ActiVallès de la Cámara de Terrassa (Barcelona)

Archivo - Fira d'Ocupació ActiVallès de la Cámara de Terrassa (Barcelona) - MIKI_BOSCH - CÁMARA DE TERRASSA (BARCELONA)

BARCELONA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

25 empresas y entidades participarán en la Fira d'Ocupació ActiVallès que organiza la Cámara de Terrassa (Barcelona) el próximo 12 de noviembre, informa en un comunicado este lunes.

El encuentro, abierto a personas de todas las edades, se enmarca en el programa Talento Joven de la Cámara de España y está cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

Durante la jornada se realizarán dos charlas sobre herramientas digitales para encontrar trabajo y preparación de entrevistas, y una experiencia de realidad aumentada para conocer las profesiones industriales del Consell Comarcal del Vallès Occidental (Barcelona).

Esta edición también se celebrará de forma híbrida, con un encuentro presencial y una plataforma digital para ampliar las posibilidades de contacto entre empresas y participantes.

La coordinadora de programas de formación de la corporación, Lucía Carmona, ha explicado que es "un punto de encuentro entre las empresas que buscan talento y las personas que buscan una oportunidad profesional".