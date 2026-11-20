Decenas de personas durante una concentración estudiantil, a 20 de noviembre de 2026, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Estudiantes convocados por el Sindicat d'Estudiants, unos 250 según la Guardia Urbana, se han manifestado este viernes por el centro de Barcelona en una protesta europea por la educación pública y contra la privatización, el militarismo y los discursos de odio.

Bajo la pancarta 'Estudiants antifeixistes' (Estudiantes antifascistas), la manifestación ha partido desde la plaza Universitat hasta la plaza Sant Jaume de Barcelona con consignas como 'Fora feixistes dels nostres barris' (Fuera fascistas de nuestros barrios) y 'Avui com ahir, la lluita és l'únic camí' (Hoy como ayer, la lucha es el único camino).

Este viernes diversas organizaciones estudiantiles europeas han llamado a una huelga estudiantil "contra las políticas privatizadoras, el militarismo y las guerras imperialistas, la represión policial y los discursos de odio de la extrema derecha".

El Sindicat d'Estudiants ha criticado que las políticas del Gobierno del PSOE "continúan privatizando la educación y la sanidad y degradando los servicios públicos, mientras aprueban los presupuestos militares más grandes de la historia".

Esta manifestación del Sindicat d'Estudiants es previa a la del sábado de sindicatos educativos y de la vivienda y de la huelga del jueves 26 de noviembre en la educación en Catalunya.