La 28ª SIL Barcelona acogerá a más de 160 innovaciones y cerca de 80 startups del sector logístico

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BARCELONA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La feria de logística, transporte, intralogística y Supply Chain SIL Barcelona, organizada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), se celebrará del 3 al 5 de junio para presentar las últimas innovaciones aplicadas al sector logístico, con más de 160 novedades que presentarán las empresas participantes y con la participación de cerca de 80 startups, informa este martes el CZFB en un comunicado.

El presidente ejecutivo del CZFB y presidente del SIL Barcelona, Pere Navarro, ha asegurado que en esta edición destacarán las innumerables aplicaciones que la inteligencia artificial tiene en el sector de la logística, "pero también otro tipo de soluciones tecnológicas, sostenibles y energéticamente eficientes, que cada vez se observan más en entornos logísticos".

Todas estas innovaciones serán candidatas al Premio SIL a la Mejor Innovación 2026, que se entregará durante la feria y cuyo jurado está formado por periodistas de prensa especializada en logística y transporte.

Además, las 21 startups seleccionadas participarán en el Investor Day, una jornada que reunirá a los principales actores del ecosistema emprendedor para impulsar la innovación y las oportunidades de colaboración, presentando su proyecto en un pitch de cinco minutos ante una audiencia especializada y serán candidatas al Premio a la Mejor Startup SIL 2026.

La directora general del CZFB y del SIL Barcelona, Blanca Sorigué, ha afirmado que señala que las startups tienen cada vez mayor aceptación por parte de las empresas consumidoras de logística, ya que según el Barómetro del Círculo Logístico el 66,4% de los profesionales ve con buenos ojos contratar o externalizar servicios a startups especializadas en logística: "En el SIL Barcelona, tendrán la oportunidad de conocer nuevas soluciones, que pueden encajar en sus proyectos".