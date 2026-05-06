El 29 DocsBarcelona abrirá este jueves con el documental iraní 'A Fox Under a Pink Moon'

BARCELONA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El DocsBarcelona inaugurará este jueves su 29 edición con la película iraní 'A Fox Under a Pink Moon' en el cine Aribau, en la que la artista Soraya Akhlaghi, de 16 años, "documenta sus intentos de huir de Irán, donde vive con su marido abusivo, y reunirse con su madre en Austria".

En un comunicado este miércoles, el festival ha explicado que esta edición será el punto de encuentro de un centenar de cineastas del mundo, y con un programa que incluirá unos sesenta títulos, un tercio de ellos de producción catalana.

Dirigido a distancia por el documentalista iraní Mehrdad Oskouei ('Starless Dreams, Sunless Shadows') con las imágenes que Akhlaghi grabó durante 5 años con su móvil, 'A Fox Under a Pink Moon' ofrece "un testigo en primera persona de una juventud femenina sometida a circunstancias sociales extremas, con una mirada poco habitual tanto sobre Irán como sobre la crisis migratoria".

La película celebrará su estreno en España dentro del DocsBarcelona después de ganar el Premio a Mejor Película en el Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam (IDFA).

La programación del DocsBarcelona podrá verse en los cines Renoir, Aribau, Phenomena, Zumzeig, Espai Texas, la Filmoteca de Catalunya y Casa Montjuïc.

Este año, el festival concederá el premio Docs d'Honor al cineasta Mark Cousins, y le dedicará una retrospectiva, que incluye el primer capítulo de The Story of Documentary Film, después de pasar por el Sundance Film Festival y la Berlinale, y títulos como 'I Am Belfast', 'The March on Rome' y 'A Story of Children and Film'.

Además, el documentalista norteamericano John Wilson volverá al DocsBarcelona el 12 de mayo para presentar en el cine Aribau su debut con el largometraje 'The History of Concrete', en una sesión que contará con un coloquio con el público.