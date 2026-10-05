29 vuelos cancelados este lunes en el Aeropuerto de Barcelona ante las fuertes lluvias

Archivo - Imagen del Aeropuerto de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total 29 vuelos se han cancelado este lunes por la mañana en el Aeropuerto de Barcelona ante las fuertes lluvias que han afectado a la costa central y puntos del interior de Catalunya.

De los vuelos cancelados, 14 son llegadas y 15 son salidas, según han informado fuentes de Aena a Europa Press.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activado a las 9.50 de este lunes un aviso de peligro muy alto por intensidad de lluvia en 8 comarcas del litoral y prelitoral.