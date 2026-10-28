La 2Cat inicia una nueva etapa con un canal propio en TDT a partir del 5 de noviembre

El president de la Generalitat Salvador Illa y el presidente de RTVE José Pablo López - JOSEP ECHABURU/RTVE

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)

La 2Cat dispondrá de un canal propio en la televisión digital terrestre (TDT) a partir del 5 de noviembre, tras el acuerdo de colaboración entre la Generalitat y RTVE, informa este miércoles la corporación en un comunicado.

El acuerdo permitirá que La 2Cat tenga una señal independiente de La 2, lo que permitirá ampliar la programación en catalán y ofrecer "una emisión diferenciada y continua".

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente de RTVE, José Pablo López, han formalizado este miércoles el acuerdo en el centro de producción de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), que ha incluido un recorrido por el Museo de RTVE y las instalaciones.

Hasta ahora, La 2Cat compartía señal con La2 y emitía sus contenidos en catalán mediante desconexiones territoriales, pero con la nueva distribución de la TDT, ambos canales podrán ofrecer programaciones diferenciadas: La2 Cat dispondrá de una señal propia para Catalunya y La 2 mantendrá su programación, que se podrá continuar viendo en Catalunya.

SEGUNDO MULTIPLEX

El acuerdo reserva a RTVE capacidad de emisión en el segundo multiplex digital de cobertura autonómica, y La2 Cat prevé incrementar progresivamente las emisiones en catalán, con el objetivo de alcanzar el 60% de la programación durante el primer año y llegar al 100% en dos años.

ILLA: "RELEVANTE" PARA EL CATALÁN

Illa ha celebrado el paso "especialmente relevante para la lengua catalana, porque ayudará a expandirla y también para el sector audiovisual catalan porque se le ofrecerán más opciones y oportunidades".

López ha remarcado el peso que tiene el centro de producción de RTVE Catalunya, el 20% del total, y ha subrayado la necesidad de mantener una televisión pública con vocación de liderazgo y capacidad de llegar a todos los públicos.

La puesta en marcha del canal propio de La 2Cat coincidirá con la reordenación de la TDT prevista para el 5 de noviembre, fecha en la que los espectadores deberán resintonizar los televisores.

Esta reorganización también permitirá incorporar La 2 en ultra alta definición (UHD) y RNE Accesible, un servicio que facilita el acceso a los contenidos radiofónicos mediante subtitulación e interpretación en lengua de signos.