El 30,6% de jóvenes estudiantes en Catalunya ha tenido pensamientos suicidas, según un estudio

Jóvenes en un aula. - FUNDACIÓN LA CAIXA

BARCELONA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del Observatorio Social de la Fundación La Caixa, liderado por investigadoras del Parc Sanitari Sant Joan de Déu (SJD) de Barcelona, ha concluido que el 30,6% de estudiantes de 16-22 años en Catalunya ha tenido pensamientos suicidas, el 25,9% se ha autolesionado, y el 10,6% ha intentado suicidarse.

Los resultados muestran que los principales factores protectores son el apoyo social y la resiliencia, informa la Fundación La Caixa en un comunicado de este jueves.

El estudio se ha llevado a cabo en 2024 y 2025 con un cuestionario en línea en que participaron 3.159 estudiantes de bachillerato, formación profesional, escuelas de adultos y universidades, todos ellos de 16-22 años y residentes en Catalunya.

La principal investigadora del estudio y psicóloga posdoctoral de SJD, Regina Vila, ha dicho que tras la pandemia hay "un aumento significativo del malestar en los jóvenes", pasando en 4 años del 3,9% al 14,3% de ingresos hospitalarios con problemas de salud mental en gente de 10-19 años.

Los datos confirman "un gran malestar" en la población joven, lo que el estudio considerado evidenciado con una alta prevalencia de conductas suicidas.

MÚLTIPLES FACTORES

Los entrevistados sitúan el acoso escolar o 'bullying' como uno de los hechos "que más afectan a su bienestar" (31,5%), seguido de la separación de sus progenitores (31,1%) y la exposición a violencia en relaciones de pareja (20,4%).

También destacaron --en menor medida-- cómo pueden afectar a su salud mental situaciones familiares difíciles de gestionar, como las dificultades económicas en el entorno familiar Y la pérdida de un familiar de primer grado, con un 19,2% y un 10,1% respectivamente.

DIFERENCIAS DE GÉNERO

Vila destaca que las chicas tienen "más malestar emocional y mayores niveles de ansiedad y depresión, así como mayor impulsividad y sensación de soledad".

Tanto la ideación suicida como la autolestión son un 10%-19% superiores en mujeres que en hombres, lo que puede ser ocasionado por un "menor apoyo social, menor resiliencia y menor satisfacción vital".

Además, el estudio señala que las mujeres "han recibido más abuso sexual y emocional, y se sienten más solas", factores que podrían ser determinantes para entender los resultados.

FACTORES DE PREVENCIÓN

El estudio afirma que tener apoyo social, ser resilientes, estar satisfechos con lo que hacen y tener un ambiente educativo estimulante pueden proteger y favorecer el bienestar emocional de los jóvenes.

El apoyo social es "significativamente inferior" en los jóvenes que han tenido ideación suicida o en los que lo han intentado (un 11% y un 17% menor respectivamente), y pasa lo mismo con los jóvenes que tienen menos resiliencia, entendida como la capacidad para afrontar experiencias difíciles y adaptarse positivamente.

La resiliencia es, respecto a jóvenes que nunca han tenido conductas suicidas, un 8% menor en personas con pensamientos suicidas, y un 11% menor en personas con intentos de suicidio.

REDES SOCIALES

El 4,1% de los jóvenes encuestados considera que hace un uso "problemático" de las redes sociales, si bien el 51,7% confirma que ve o ha visto pornografía y el 17,4% juega a juegos de azar, conductas que pueden intensificar el malestar emocional.

Además, entre los jóvenes con conductas suicidas se ve un aumento del 6%-8% en el uso problemático de las redes sociales.

"Las redes sociales preocupan mucho en relación con los problemas de salud mental. Aun así, en nuestro estudio no vemos que haya una relación directa entre su uso y el malestar emocional, sino que su uso refuerza ese sentimiento", precisa Vila.

La investigadora señala que, una vez que está presente el malestar, el hecho de usar las redes sociales de forma problemática "puede conllevar su aumento".

PEDIR AYUDA

Según el estudio, para reducir el riesgo de conductas suicidas es clave reforzar el apoyo social, la resiliencia y el uso saludable de las redes sociales en la escuela, en casa y en la comunidad.

"Lo que más nos ha sorprendido en las entrevistas es que la gran mayoría de las personas no ha pedido ayuda, incluso gente que ha realizado algún intento no lo ho ha comentado, y esto es muy relevante", alerta Vila.