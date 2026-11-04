Las 31 jornadas de la APttCB plantean seis reformas tributarias a la Administración

Archivo - El presidente de APttCB, Joan Torres, en una imagen de archivo - APTTCB, - Archivo

BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)

La Associació Professionals de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears (APttCB) organiza este jueves en Castelldefels (Barcelona) la 31 edición de sus Jornadas Tributarias, en las que planteará seis reformas tributarias a representantes de la Administración para reducir la presión sobre los contribuyentes.

Según ha explicado a Europa Press el presidente de la entidad, Joan Torres, las jornadas abordarán temas de actualidad, y este año se centrará en las seis propuestas que enviaron al Gobierno y que, tras la convocatoria de elecciones, han mandado a todos los grupos políticos.

Torres ha detallado que tres de las propuestas beneficiarían a los professionales del sector y que son la unificación de todos los plazos que acaban en enero al día 31; la ampliación del plazo de alegaciones a 25 días, y que agosto sea considerado inhábil y no puedan recibir notificaciones ni requerimientos.

En el caso de las propuestas para los contribuyentes están la actualización anual de los tramos de la escala general del IRPF según IPC para evitar la pérdida del poder adquisitivo.

También, elevar de 8.000 a 12.000 euros el límite de renta de los ascendientes que permite aplicar el mínimo correspondiente al IRPF, y ampliar el mínimo personal y familiar, que Torres ha lamentado que hace "muchos años" que está estancado en 5.500 euros.

"Queremos debatir con la administración si estos puntos se pueden hacer realidad o no. Y en caso de que no, que nos expliquen por qué. Para saber si lo prohíbe la Unión Europea y si tenemos que ir a lucharlo a Bruselas (Bélgica)", ha dicho.

CASO SHAKIRA Y VERIFACTU

Torres ha añadido que las jornadas también servirán para tratar la residencia fiscal a la hora de pagar impuestos, tomando como ejemplo el 'caso Shakira', tanto entre España y otros países como entre comunidades autónomas.

"Técnicamente si estás más de 183 días residiendo aquí, eres residente fiscal aquí, pero esto es diabólico porque, a veces, es muy difícil de demostrar si estás aquí o allí", ha afirmado el presidente de la entidad.

Durante la jornada también se tratará la aplicación del sistema Verifactu, que Torres ha alertado que su aplazamiento ha sido anunciado por el Gobierno, pero que no ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

PARTICIPANTES

Las jornadas serán inauguradas por el secretario de Hacienda de la Generalitat, Antoni Fernández, y el vicepresidente del Gobierno balear, Antoni Costa.

Entre los participantes también están la directora general de Tributos de la Generalitat, Natàlia Caba; el administrador tributario de la Agència Tributària de les Illes Balears, Alberto Roibal, o el director del Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales de la Agencia Tributaria (AEAT), Ignacio Fraisero, entre otros.