El 35 Temporada Alta de Girona tendrá 91 espectáculos y 22 estrenos absolutos

'Has Been', de Sidi Larbi Cherkaoui i Martin Zimmermann - TEMPORADA ALTA

GIRONA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 35 festival Temporada Alta de Girona, que se celebrará del 3 de octubre al 8 de diciembre, tendrá 91 espectáculos, 21 coproducciones y 22 estrenos absolutos, así como 6 estrenos en el Estado y 4 en Catalunya.

El espectáculo inaugural será el estreno español de 'Has Been', un montaje del coreógrafo Sidi Larbi Cherkaoui y el artista de circo y movimiento Martin Zimmermann, informa el Temporada Alta en un comunicado de este jueves.

Los estrenos absolutos internacionales incluyen propuestas de Peeping Tom ('Le Salon Revisited'), Needcompany ('Everything Must Change'), Hermanos Ibarra Roa ('La muerte del padre') y Oligor y Microscopia ('Museo de los relámpagos').

La programación internacional se completa con nombres como Romeo Castellucci, Christiane Jatahy, Cristiana Morganti y Claudio Tolcachir, Guy Cassiers y Valéires Dréville y Baro d'evel, entre otros.

En el marco de 'Connexió Iberoamèrica' podrán verse espectáculos de Brasil, México, Argentina, Chile y Cuba, con nombres como Christiana Jatahy, Piel de Lava, Bonobo y Eliades Ochoa en concierto, además de Oligor y Microscopía y Hermanos Ibarra Toa.

Jatahy presentará 'Júlia - 15 anys més tard', que recupera, 15 años después y en coproducción con el Teatre Lliure, una de las obras icónicas de la artista brasileña.

Asimismo, la sección 'Big Bang' reunirá 10 espectáculos --incluyendo a Xavier Bobés, Agnès Mateus y Quim Tarrida-- del 19 al 22 de noviembre, cuando Girona y Salt acogerán el encuentro anual de profesionales internacionales.

A nivel catalán, los nombres locales incluyen a Jordi Oriol, Lluïsa Cunillé, Jordi Casanovas, Victoria Szpunberg, Mario Gas, Carlota Gurt y Ramon Madaula, entre otros.2.252.