36 muertos este verano en accidentes de tráfico en Catalunya, la misma cifra que en 2024

Archivo - Tráfico durante la operación salida de Semana Santa, en la AP-7, a 17 de abril de 2025, en Sant Cugat, Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

La A-2 y la N-II son las carreteras que más muertos han registrado con 3 cada una BARCELONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha registrado un total de 32 accidentes mortales desde el 23 de junio al 11 de septiembre en Catalunya, en los que han muerto 36 personas, la misma cifra respecto al mismo periodo de 2024, informa en un comunicado.

Así lo refleja el balance de siniestralidad vial de verano 2025 en la red interurbana de Catalunya, presentado este lunes por el director del SCT, Ramon Lamiel y la jefa de la Comisaría General de Movilidad de Mossos d'Esquadra, Mònica Luis, unos datos que también indican que en estos meses se han registrado 240 heridos graves, un 2,6% menos que en 2024.

En cuanto a la siniestralidad de 2025, desde el 1 de enero han perdido la vida 103 personas en 95 accidentes mortales, y durante el mismo periodo del año pasado, murieron 94 personas en 88 accidentes, lo que supone un aumento del 9,6% de las victimas mortales.

Y comparado con 2019 (año de referencia), período en el que murieron 130 personas en 123 siniestros, la reducción es del 20,8%, y respecto a los heridos graves, se registraron 613, un 3,4% más que en 2024.

COLECTIVOS VULNERABLES

El 33,3% de las víctimas mortales de este verano pertenecen a colectivos vulnerables (motoristas, peatones y ciclistas); en concreto, han sido 9 motoristas (5 menos que en 2024), 2 peatones (1 menos) y 1 ciclista (1 menos).

La proporción de motoristas muertos respecto al total de víctimas durante verano es 1 de cada 4 (25%), una "importante reducción" respecto al año pasado, que alcanzó el 39%.

CARRETERAS, PERFIL Y DEMARCACIONES

Respecto a las carreteras con más mortalidad, la A-2 y la N-II son las que más muertos han registrado con 3 cada una, y en segundo lugar, la AP-7, C-12, C-31, C-1412b y la C-15z han registrado dos víctimas cada una.

De los 36 fallecidos, 28 eran hombres y 8 mujeres, y la franja de edad con más afectación es la que va de los 25 a los 34 años (8), seguida de la que va de los 65 a los 74 (7).

Por otro lado, 15 de las muertes se han producido durante la mañana, 14 a la tarde y 7 a la noche, y 15 han sido en días laborables; del total, 14 han sido salidas de vía y 8 choques frontales.

Finalmente, la siniestralidad se ha reducido en la demarcación de Tarragona con 5 muertes (3 menos que en 2024); también en Girona con 6 (1 menos) y en Barcelona con 13 (2 menos), pero en Lleida la cifra se ha duplicado, pasando de los 6 de 2024 a 12 este año.