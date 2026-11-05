La 39 Setmana de la Gent de Mar del Puerto de Barcelona se centra en el bienestar de la tripulación

Imagen promocional de la 39 Semana de la Gente de Mar del Puerto de Barcelona - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La 39 Setmana de la Gent de Mar del Puerto de Barcelona se centrará en la sensibilización sobre el bienestar físico y mental de las tripulaciones, el diálogo interreligioso y las actividades deportivas que favorecen la relación entre los profesionales del mar y la Comunidad Portuaria, informa el enclave en un comunicado este jueves.

La Semana se celebrará del 9 al 14 de noviembre y es una iniciativa que pone en valor el papel de las personas que trabajan en el mar.

La programación se iniciará el 9 de noviembre, con la mesa redonda 'Salir a tierra: una necesidad física y mental de las tripulaciones', que abordará la importancia de las salidas a tierra para el bienestar físico, psicológico y social de los tripulantes.

El 13 de noviembre se hará la jornada interreligiosa 'Caminos de diálogo interreligioso, horizontes de fraternidad', que quiere destacar la importancia del respeto, el diálogo y la convivencia entre culturas y creencias en el entorno marítimo.

La semana finalizará el 14 de noviembre con una jornada deportiva que incluirá un torneo de fútbol sala y un torneo de pádel por equipos.