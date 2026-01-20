3Cat estrena el viernes la cuarta temporada de 'Eufòria', con contenido exclusivo en la plataforma

Presentación de la nueva edición de Eufòria - 3CAT

BARCELONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La plataforma 3Cat estrenará este viernes la cuarta temporada del concurso musical 'Eufòria' y reformula el formato con 'Espai Eufòria', que generará "contenidos digitales exclusivos" los 7 días de la semana, más allá de las galas.

'Espai Eufòria' es un nuevo emplazamiento fuera del plató dirigido por el actor, director y pedagogo con experiencia en teatro musical Dani Anglès, ha informado 3Cat este martes en un comunicado.

Este espacio servirá de sala de ensayo, pero que también acogerá conciertos de artistas invitados como Suu, Ramon Mirabet y Flashy Ice Cream, charlas, clases magistrales y visitas de personas relacionadas con el mundo de la música.

Esta iniciativa se enmarca en la estrategia de 3Cat para que 'Eufòria' evolucione hacia "un formato que trascienda la pantalla lineal", con contenidos digitales exclusivos que generen conversaciones más allá del propio programa.

GEN EUFÒRIA

3Cat busca adaptar su formato a "los nuevos hábitos de consumo audiovisual", pasando del formato de emisión lineal de las galas televisivas de los viernes a ofrecer "una programación continua en su plataforma digital".

La producción también incorpora la novedad 'Gen Eufòria', una sección quincenal dirigida por la exconcursante Elena Escorcia, en la que jóvenes de entre 10 y 14 años podrán demostrar sus habilidades artísticas, además de un ciclo de charlas sobre la salud mental moderado por el ganador de la tercera edición Lluís Sànchez.