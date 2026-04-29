400 expertos debatirán en Barcelona el impacto del ruido en la salud en el congreso Acusticat

Archivo - Público durante el Concierto-Manifiesto x Palestina en el Palau Sant Jordi, a 29 de enero de 2026, en Barcelona - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Barcelona acogerá una nueva edición de Acusticat, el congreso "referente" en el ámbito de la acústica en Catalunya que contará con más de 400 expertos que analizarán los efectos del ruido sobre la salud, los conflictos derivados del ocio y los grandes eventos, y los nuevos modelos de ciudad orientados al bienestar acústico.

La cita se celebrará este miércoles y jueves con la participación de la directora general de Cambio Climático y Calidad Ambiental de la Generalitat, Sonsoles Letang; el diputado de Acción Climática de la Diputación de Barcelona, Marc Serra, y la gerente de Servicios Urbanos del Ayuntamiento de Barcelona, Sonia Frias, informa el consistorio en un comunicado.

Con cerca de una treintena de sesiones, el congreso abordará el ruido desde una perspectiva transversal, "con contenidos que conectan la investigación científica y los aspectos más técnicos con los retos cotidianos de la ciudadanía y las administraciones".

El Ayuntamiento ha señalado que el impacto acústico de los conciertos y eventos musicales es uno de los debates más actuales, ya que se vive en un contexto de aumento de festivales y macroconciertos en entornos urbanos.

Por ello, habrá una sesión que analice el conflicto entre el derecho al descanso del vecindario y la actividad cultural y económica que generan estos eventos, así como los límites de la normativa actual y los retos de futuro, entre otras ponencias con la salud y la planificación de ciudades como cuestiones centrales.