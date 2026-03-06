4.408 aspirantes catalanes realizarán este sábado las oposiciones de docente para 1.100 plazas

Archivo - Una mujer sale de la Conselleria de Educación, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 4.408 aspirantes catalanes han sido admitidos para realizar este sábado las oposiciones ordinarias para cubrir 1.100 plazas de personal docente de ESO, Bachillerato y Formación Profesional, que se convocaron el pasado octubre.

Según informa la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat en un comunicado este viernes, habrá 64 tribunales que acogerán las pruebas, repartidos entre 23 municipios, como Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida, Reus, Vic, Sabadell, Ripoll o Rubí, entre otros.

De las 1.100 plazas, 1.033 son para el cuerpo de profesores de Secundaria; 34 para profesores especialistas en sectores singulares de la FP; 29 para profesores de artes plásticas y diseño; y 4 para maestros de taller de artes plásticas y diseño.

Dentro del cuerpo de profesores de Secundaria, las especialidades con más plazas convocadas son Matemáticas (182 plazas), Lengua catalana y Literatura (147), Lengua castellana y Literatura (114), Física y Química (70), Procedimientos sanitarios y asistenciales (70), Inglés (63), Sistemas y aplicaciones informáticas (60) y Formación y orientación laboral (50).

Además, el departamento señala que las especialidades convocadas "corresponden a las ofertas públicas aprobadas por el Govern en función de las necesidades del sistema educativo".

TITULACIONES CON MÉRITOS

En el caso de los aspirantes que no han podido acreditar el nivel requerido de lenguas, estas pruebas se realizarán este viernes por la tarde.

Educació afirma que estas son las "primeras" oposiciones en las que las titulación de Educación en el ocio infantil y juvenil (monitor o director de actividades en el ocio) se han reconocido como méritos.