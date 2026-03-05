El 46% de los fichajes del Port de Tarragona en 2025 han sido mujeres

Reunión en el Port de Tarragona - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona ha explicado que el 46% de las incorporaciones a la plantilla de la Autoridad Portuaria en 2025 fueron mujeres, una cifra superior al 32% del conjunto del personal, informa en un comunicado este jueves.

El Puerto ha explicado que esta cifra muestra un cambio de tendencia con la situación actual, y ha detallado que las profesionales fichadas trabajan en áreas como medio ambiente, transición energética, secretaria general, recursos humanos o contratación.

Ha explicado que también da apoyo a entidades y colectivos que reivindican un mayor protagonismo femenino en entornos portuarios.

El presidente del enclave, Santiago Castellà, ha afirmado que la atracción de talento femenino y su promoción profesional es uno "de los objetivos prioritarios" de la infraestructura.

El enclave ha recordado que para celebrar el 8M ha organizado una jornada de sensibilización en su plantilla y que el Museu del Port ha programado actividades alrededor de la exposición 'Dones de Mar: Oficis amb nom de dona'.