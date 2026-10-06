El 48h Open House BCN permitirá visitar 217 edificios el 24 y 25 de octubre

Archivo - La Casa Llotja de Mar, a 23 de junio de 2022 - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 17 festival de arquitectura 48h Open House BCN, que se celebrará el 24 y 25 de octubre, abrirá las puertas de 217 edificios de Barcelona, Badalona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Joan Despí, Vilassar de Dalt y Sitges.

El lema de la edición de este año es 'La vida sin arquitectura' e invita a imaginar qué pasaría si, de repente, no hubiese arquitectura, informa este martes el festival en un comunicado.

Del total de 217 edificios, el 28% de ellos es novedad y 155 son en la ciudad de Barcelona, y el festival contará con 224 actividades y 7 itinerarios.

El festival ha destacado una quincena de espacios por su importancia en el patrimonio, rehabilitación y arquitectura contemporánea, entre los que figuran la Llotja de Mar, el hotel Arts, la Universitat CEU Abat Oliba, el CEM Espronceda, el Palau del Marquès d'Alfarràs, las Casetes de la Platja del Garraf y el hotel Hyatt Regency Barcelona Tower.

El 48h Open House BCN forma parte desde 2023 de la Barcelona Design Week e incorpora un Recomendador en la web que sugiere tres espacios más adecuados a los visitantes tras responder a un cuestionario.