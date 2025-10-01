4Founders Capital cierra su tercer fondo con 70 millones, superando el objetivo inicial

BARCELONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

4Founders Capital ha anunciado el cierre final de su tercer fondo, llamado 4Founders Capital III, con 70 millones de euros, por encima de los 65 millones que tenía como objetivo inicial, informa en un comunicado este miércoles.

El cierre fue a finales de julio y entre los principales inversores están European Investment Fund (EIF), CDTI-Innvierte, el Institut Català de Finances (ICF), aseguradoras, 'family offices' y un "elevado número de emprendedores".

La gestora ha destacado que el 88% de la base inversora ha repetido como inversor, lo que "valida la estrategia y los buenos rendimientos que están obteniendo los dos primeros fondos".

El fondo replica la estrategia de los dos primeros y su objetivo es invertir en 'Spanish linked' startups en fases 'pre-seed' y 'seed' con ambición global, con un claro enfoque en la generación de Ebitda y un elevado crecimiento de los ingresos impulsado por tecnología y un uso eficiente del capital.

Los 'tickets' iniciales son de entre 300.000 euros y dos millones de euros, y, a pesar de definirse como generalista, se centra en compañías con alto componente tecnológico con modelos B2B SaaS y fuerte uso de inteligencia artificial (IA).