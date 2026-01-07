4Founders Capital lanza un fondo destinado a la inversión hotelera

Archivo - El equipo de 4Founders Capital. - 4FOUNDERS CAPITAL - Archivo

4Founders Capital ha lanzado un fondo destinado a la inversión hotelera, que contará con una capacidad inversora de 60 millones de euros y una duración de seis años, y que ya cuenta con la aprobación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En un comunicado este miércoles, la gestora ha explicado que el fondo "ha despertado gran expectación en tiempo récord", y que cuenta con, textualmente, una sólida base de inversores.

Las previsiones pasan por realizar un primer cierre durante este enero y ejecutar las primeras operaciones que ya tiene comprometidas.

El objetivo es invertir en alrededor de 15 hoteles situados en ubicaciones 'prime' de ciudades 'Tier 2' "con un elevado componente turístico, fuera de los principales mercados ya saturados".

La voluntad es alcanzar una TIR por operación cercana al 18% y una TIR neta para el inversor superior al 12% a través de una estrategia que combine la rentabilidad operativa de la actividad hotelera con la creación de valor inmobiliario.