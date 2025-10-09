50 candidaturas optan al nuevo galardón del Princesa de Girona a valores de jóvenes deportistas

Archivo - La princesa Leonor interviene durante la entrega de los Premios Princesa de Girona 2025 en el Gran Teatre del Liceu. - LORENA SOPÊNA / EUROPA PRESS - Archivo

GIRONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 50 candidaturas se han presentado a la convocatoria de la primera edición del Galardón Princesa de Girona a los valores de jóvenes deportistas, que tiene como objetivo premiar a jóvenes deportistas menores de 23 años y entidades que destaquen por su ejemplaridad, esfuerzo, resiliencia y compromiso social.

El nuevo galardón premiará a tres deportistas femeninas y tres masculinos por su compromiso con valores como "el respeto, la superación, el esfuerzo y la contribución a la sociedad", así como a una entidad deportiva que destaque por su compromiso con la formación integral de jóvenes deportistas y por generar impacto positivo en su comunidad, informa la Fundación Princesa de Girona en un comunicado.

En la convocatoria ha quedado representada una gran diversidad de disciplinas y que en la categoría femenina abarcan desde deportes emergentes y urbanos como el skate, hasta modalidades consolidadas como la gimnasia rítmica y artística, la natación, el baloncesto, el kárate, la escalada, el voley playa o el balonmano.

Cuanto a la categoría masculina, también destacan representantes de disciplinas como el tenis, el piragüismo, el hockey sobre patines, el patinaje artístico, el golf, el waterpolo, la gimnasia rítmica, el snowboard o el voley.

Las edades de los deportistas oscilan entre los 16 y los 23 años --la mayoría de ellos han competido tanto a nivel europeo como internacional-- y la deliberación del jurado tendrá lugar el próximo 30 de octubre en Madrid, cuyos premios se anunciarán en una ceremonia de entrega que se celebrará en Girona antes de finalizar el año.