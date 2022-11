El 50% de catalanoparlantes en Catalunya no ve "amenaza" en cambiar al castellano, según un informe

La transmisión intergeneracional del catalán es del 80% en Catalunya y Baleares

BARCELONA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 50,9% de los catalanoparlantes en Catalunya creen que cambiar al castellano cuando alguien les habla en esta lengua "no implica ninguna amenaza para el catalán", ha asegurado la 11 edición del 'InformeCAT', una publicación anual de Plataforma por la Lengua que recoge datos significativos sobre el estado del catalán.

En el InformeCAT del año pasado se informaba de que 8 de cada 10 catalanoparlantes cambiaban de lengua cuando alguien les hablaba en castellano y que la mayoría lo hacían "por respeto o por educación", y este año se concreta que en las Islas Baleares "solo 1 de cada 10 isleños mantiene el catalán cuando alguien les habla en castellano", ha explicado la plataforma en un comunicado de este lunes.

Además, el informe ha apuntado a que muchos residentes no catalanoparlantes de origen extranjero tienen "interés por aprender la lengua y mejorar su conocimiento": en el caso de Catalunya, 6 de cada 10 residentes extranjeros expresan este interés.

También ha revelado que "no todos" estos residentes extranjeros no catalanoparlantes se acaban matriculando en cursos de catalán, y ha señalado que las inscripciones en los cursos de invierno del Consorci per a la Normalització Lingüística se incrementaron en 2021 un 31%.

TRANSMISIÓN INTERGENERACIONAL

Por otro lado, la transmisión intergeneracional del catalán es del 80% en Catalunya y en las Islas Baleares, y del 60% en la Comunidad Valenciana, lo que constata que "una de las principales fortalezas de la lengua sigue siendo que los catalanoparlantes del Estado español transmiten el catalán a los hijos".

En el caso de Catalunya hablan habitualmente en catalán el 81,9% de los residentes con, como mínimo, un abuelo catalanoparlante, y alcanza el 92% en el caso de las personas que tienen tres o cuatro abuelos catalanoparlantes.

En las Islas Baleares el 78,6% de los residentes habla catalán teniendo como mínimo un abuelo catalanoparlante, y el 85,1% si tienen más ascendientes catalanoparlantes.

En la Comunidad Valenciana el catalán lo utiliza habitualmente el 62,2% de los que tienen, como mínimo, un abuelo catalanoparlante y el 76,2% de los que en tienen tres o cuatro.

HABLAR CATALÁN HABITUALMENTE

Aunque estos datos demuestran que el hecho de tener abuelos catalanoparlantes "hace aumentar en todos los territorios la posibilidad de que los nietos hablen la lengua de forma habitual", en el caso de los matrimonios mixtos las diferencias territoriales son más marcadas.

En este sentido, en Catalunya, el 68,9% de los habitantes con dos abuelos catalanoparlantes y dos no catalanoparlantes hablan catalán habitualmente, y en la misma situación solo hablan habitualmente en catalán el 44,6% de los residentes en Baleares y el 30,7% en Comunidad Valenciana.