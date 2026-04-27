Unos 500 médicos se manifiestan en Barcelona por un convenio propio

El secretario general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, este lunes - EUROPA PRESS

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

Unos 500 médicos se han manifestado este lunes en Barcelona para reclamar un convenio propio y mejoras laborales y retributivas, en el marco de la huelga de facultativos convocada por Metges de Catalunya (MC) y, a nivel estatal, por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (Cesm).

El secretario general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha asegurado en declaraciones a la prensa que es el momento de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente del Govern, Salvador Illa, cojan "el toro por los cuernos" y asuman la negociación.

Lleonart entiende que la ministra de Sanidad, Mónica García, ha "dimitido de forma extraoficial" al anunciar su candidatura por Más Madrid en la Comunidad de Madrid en 2027.

Ha pedido a Sánchez que se ponga "al frente", tal y como ha hecho también el comité de huelga en una carta enviada al presidente, ha explicado Lleonart.

En la misma línea, ha afirmado que aprovechando la baja de la consellera de Salud de la Generalitat, Olga Pané, Illa debería asumir "la negociación de una situación que está enquistada".

Las reivindicaciones de los médicos incluyen una mejora de condiciones laborales y retributivas, el fin de las guardias de 24 horas y la reducción de la carga asistencial, entre otros, reflejadas en un convenio propio para los médicos que tenga en cuenta las particularidades de la profesión.

Lleonart ha apuntado también que es "normal" que, al ser el décimo día de huelga convocado desde el pasado octubre, haya bajado el seguimiento, que el sindicato cifra en el 31% y la Conselleria de Salud en un 5,2%.

EL MANIFIESTO

Antes de comenzar la marcha, frente al Hospital de Sant Pau, representantes de MC han leído un manifiesto donde han asegurado que protestan por "responsabilidad" ante la profesión, las familias y los pacientes.

Han asegurado que la profesión médica "no es como las otras" por la formación que requiere y la toma constante de decisiones críticas que implica.

Asimismo, han criticado el actual Estatuto Marco, así como los acuerdos alcanzados para su reforma entre el Ministerio de Sanidad y "sindicatos no médicos".

Han dicho que tampoco se sienten reconocidos con los convenios existentes en el marco del sistema sanitario catalán, y han reclamado un convenio propio negociado con los "representantes legítimos" de la profesión.

LA MANIFESTACIÓN

La manifestación ha comenzado sobre las 10.30 horas de la mañana frente al Hospital de Sant Pau, y ha proseguido por las calles Cartagena, Sant Antoni Maria Claret, Dos de Maig y Mallorca, pasando por delante de la Fundación Puigvert, el Hospital Dos de Maig y el CAP Sagrada Família.

Ha terminado hacia las 13 horas frente a la Basílica de la Sagrada Familia, donde los manifestantes han construido un mural al estilo 'trencadís' con el mensaje 'Conveni mèdic ja!'.

Durante la protesta se han podido leer carteles como 'Menys corbates i més bates', 'Per una sanitat pública i de qualitat' y 'A tu! A tu! A tu també t'afecta'.

Asimismo, se han oído cánticos habituales como 'No és vocació, és explotació' y 'Pané, ¿pa qué? Pané, pa ná'