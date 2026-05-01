Unas 500 personas se manifiestan por el 1 de Mayo en Tarragona, según la Guàrdia Urbana

Manifestación por el 1 de Mayo en Tarragona - UGT TARRAGONA

TARRAGONA 1 May. (EUROPA PRESS) -

Unas 500 personas, convocadas por los sindicatos CC.OO. y UGT de Catalunya, se han manifestado este viernes en Tarragona con motivo del 1 de Mayo, según la Guàrdia Urbana de Tarragona.

La manifestación ha empezado en la plaza Imperial Tàrraco y los participantes han marchado bajo el lema 'Contra les guerres i el feixisme més drets i sindicalisme'.

Antes de la manifestación, que ha empezado a mediodía, se ha realizado una ofrende floral ante el busto del fundador del PSOE, Pablo Iglesias, en el Camp de Mart.