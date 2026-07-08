El 51% de personas con VIH en Catalunya ha sufrido discriminación por serofobia, según un informe

Presentación del informe este martes. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un informe del Comité 1r de Desembre ha detectado que el 51% de las personas con VIH en Catalunya, y un 63% de las de la ciudad de Barcelona, han sufrido discriminación por serofobia, y que el 87% no han denunciado las situaciones de discriminación que han vivido.

Así se desprende de la 'Encuesta VIH y Discriminación 2025', realizada el pasado octubre a 194 personas con VIH mayores de 18 años de Catalunya, y presentada este miércoles por la copresidenta del Comité 1r de Desembre, Clàudia Viñals; la coordinadora en funciones de la Oficina para la No Discriminación del Ayuntamiento de Barcelona, Montse Berdún, y los miembros del equipo responsable del informe Maria Luisa García y Mario Robles.

PERFIL

El 72,7% de quienes respondieren eran hombres, el 24,2% mujeres, y el 2,6% se identificaban como no binarios, algo que "cuadra con los circuitos de acompañamiento" de las entidades a personas con VIH.

El 63,9% de personas que respondieron tenían más de 46 años, lo que refleja el "envejecimiento de la población con VIH", y el 65% hace más de 10 años que vive con el diagnóstico.

DISCRIMINACIÓN

Los ámbitos de discriminación incluyen el afectivosexual (32%), el de la salud (35%), el familiar o de amistades (40%), el de los servicios sociales y la administración (27%) y el laboral (19%), y un 29% afirma haberla sufrido en los últimos 12 meses (un 30% en Barcelona ciudad).

Los responsables del informe han destacado que más de la mitad (59,3%) tiene ingresos inferiores a los 1.000 euros mensuales; un 18% no dispone de ningún ingreso, 19% en mujeres, y un 74,8% tiene ingresos inferiores a los 1.500 euros, 87% en el caso de las mujeres.

Un 30% de encuestados han sufrido además discriminación por LGTBIfobia, un 21% por racismo y xenofobia y un 21% de mujeres, por género; además, un 19% han sufrido discriminación por situación de drogodependencia y un 20% por otras razones derivadas de la salud.

DENUNCIAS

El informe recoge que el 87% de encuestados no ha denunciado las situaciones de discriminación por serofobia sufridas, un porcentaje que es del 91% en mujeres, y que los residentes de Barcelona denuncian en mayor proporción (14,1%) que el resto del territorio catalán (3,8%).

Un 38,5% afirma no haber denunciado porque considera "que no serviría de nada"; un 8,3% no lo ha hecho porque no sabe dónde ni cómo hacerlo, y un 13,6%, por miedo a los posibles consecuencias, mientras de los que sí lo han hecho, un 28,6% se ha sentido incomprendido y un 50% no ha quedado satisfecho del resultado final.

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

El 50,6% de encuestados manifiesta haber recibido información "completa y libre de prejuicios" por parte del personal sanitario, y un 25% afirma haberlo hecho solo cuando la ha solicitado, si bien a un 36,1% le preocupa el estigma y la discriminación a la hora de vivir su sexualidad.

Un 52,1% indica que el VIH no ha afectado negativamente su situación económica ni el acceso a oportunidades laborales y un 52,6% no ha experimentado dificultades en el acceso a la vivienda, pero un 11% reporta dificultades vinculadas al diagnóstico, especialmente en contratación de seguros (47,1%).

Asimismo, un 63,4% considera que su derecho a la privacidad y a la confidencialidad ha sido respetado, aunque un 16,5% considera que se ha vulnerado en el ámbito sanitario, particularmente entre mujeres (21,3%).

Los autores han apuntado al VIH como "factor de vulnerabilidad" respecto a las violencias machistas y LGTBIfóbicas: un 59,4% se ha sentido más vulnerable en el entorno social o familiar, y un 45,3%, en el ámbito sociosanitario y laboral.

PROPUESTAS

El Comité ve "urgente" reforzar los mecanismos que permitan detectar, denunciar y reparar situaciones de discriminación, así como aumentar la sensibilización respecto a la garantía de derechos y la visibilización de las situaciones de discriminación que atraviesan las personas con VIH.

Los autores han remarcado que la perspectiva interseccional es "clave" en la comprensión y el abordaje del estigma y la discriminación asociada al VIH, ya que las situaciones de discriminación y acumulativas.

Han defendido también "promocionar, materializar y dotar de recursos" el Pacto Social por la No Discriminación y la Igualdad de Trato asociada al VIH, impulsado por el Ministerio de Sanidad.