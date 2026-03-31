La 53 Feria de Abril de Catalunya volverá a ser de entrada libre y gratuita en el Fòrum de Barcelona

Nuevo cartel de la 53 Feria de Abril de Catalunya - EUROPA PRESS

BARCELONA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La 53 edición de la Feria Abril de Catalunya, organizada por la Federación de Entidades de Cultura Andaluza de Catalunya (FECAC), se celebrará del 24 de abril al 3 de mayo en el Parc del Fòrum de Barcelona y volverá a ser de entrada libre y gratuita, después de que el año pasado se empezase cobrando entrada.

Lo ha anunciado este martes el presidente de la FECAC, Daniel Salinero, acompañado por la subdelegada del Gobierno en Barcelona, Mari Calvillo; la delegada de la Junta de Andalucía en Catalunya, Concepción Vera; el comisionado de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Barcelona, Pedro Aguilera; el primer teniente de alcalde de Sant Adrià de Besòs, Hugo Ferrer, y la directora general de Asociacionismo Cultural de la Generalitat, Carol Duran, en la presentación del cartel oficial del evento.

También ha anunciado que la feria contará con un 'village' de carácter musical con algunas figuras destacadas del panorama nacional, y ha invitado a todo el mundo a disfrutar de una nueva edición de la "mayor feria social y cultural" que se organiza a nivel internacional como si fuese la última, ya que este año es el último de su acuerdo con el Parc del Fòrum.

CARTEL

El nuevo cartel de este año ha vuelto ha seleccionar un elemento destacado de Barcelona para demostrar su vínculo con la ciudad y con la cultura catalana, en este caso la Casa Batlló, integrando el 'trencadís' y sus cúpulas acabadas en forma de cruz con la peineta como símbolo de la Feria de Abril y la cultura andaluza.

El jefe de Patrimonio de la Casa Batlló, Amilcar Vargas, ha señalado que al igual que la Feria de Abril, que ha destacado como una muestra de la diversidad que ja vive la ciudad, la obra de Gaudí es un ejemplo de "aquello que se entiende por Barcelona", y ha expresado el honor que supone su unión.

INSTITUCIONES

Por su parte, Calvillo ha reivindicado la Feria de Abril como un ejemplo de fiesta democratizada e integradora que, ha defendido, "representa lo que mejor que hay en Catalunya, que es su gente", la cual espera que siga celebrándose muchos años.

En la misma línea, Vera ha destacado la "alegría, el trabajo y el esfuerzo" que transmite la Feria, resultado del trabajo de muchas entidades durante muchos años, y ha expresado el honor de la Junta con apoyar este evento.

Aguilera ha afirmado que la Feria se trata de "una de las conmemoraciones más arraigadas en la ciudad y en Catalunya" como ejemplo de convivencia y entidad compartida no excluyente, que permite a andaluces y catalanes encontrarse y reencontrarse cada año.

Ferrer ha emplazado a la FECAC a seguir luchando por que el evento se siga celebrando en el Fòrum durante muchos años, aprovechando la "nueva centralidad" que se está desarrollando en el entorno del Besòs.

Y Duran ha asegurado que la Feria es un "espacio de tejido cultural y de encuentro muy necesario para poder desarrollar la identidad compartida" de muchas personas de Catlunya y que ya formaa parte de su historia.