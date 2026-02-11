El 55% de municipios cercanos a nucleares no tiene plan de actuación, según el Síndic de Greuges

Central nuclear en una imagen de archivo de la Síndica. - SÍNDICA DE GREUGES

BARCELONA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Síndic de Greuges ha alertado de que el 55,8% de los municipios catalanes expuestos al riesgo de una emergencia nuclear no tiene aprobado el Plan de actuación municipal de emergencia nuclear (Pamen).

Eso afecta a 58 municipios de un total de 104, todos situados a una distancia de entre 10 y 30 kilómetros de las centrales nucleares de Ascó o Vandellòs, en Tarragona, en la zona 2 según la delimitación del Plan de emergencia nuclear exterior (Penta) aprobado por el Gobierno español, informa la Sindicatura en un comunicado de este miércoles.

En cambio, todos los municipios de la zona 1, a menos de 10 kilómetros de una central, disponen del Pamen correspondiente, si bien 1 de cada 3 no lo tiene actualizado.

Los datos se recogen en el informe 'Evaluación de los planes de actuación municipal de emergencia nuclear', que la Síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, ha entregado este miércoles al Parlament de Catalunya, al Govern y los municipios analizados.

El informe recoge también que solo un 28% de los municipios han recibido formación sobre cómo actuar en situación de emergencia nuclear, y tampoco consta que se hayan hecho simulacros con la población, una herramienta "clave para garantizar una respuesta eficaz" frente a un posible accidente.

El estudio alerta también de que más de la mitad de municipios no han resuelto las carencias en telecomunicaciones que la Sindicatura ya advirtió en 2019.

RECOMENDACIONES

Ante esta situación, la institución recomienda aprobar y actualizar todos los Pamen; reforzar la formación del persona de las administraciones locales; garantizar sistemas de alerta eficaces; mejorar las infraestructuras de comunicación, e impulsar una mayor implicación de la Generalitat.

La Síndica pide que antes de finalizar la legislatura actual se impulse el desdoblamiento de todos los tramos de la C-12 o, como mínimo, que se lleve a cabo la licitación, y recomienda que las distintas administraciones impulsen líneas de ayuda específicas.