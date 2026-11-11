55.000 manifestantes por la huelga Barcelona según la Urbana, 400.000 según la organización

Cabecera de la marcha - Alberto Paredes - Europa Press.
BARCELONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -
La manifestación unitaria de la huelga general de este miércoles en Barcelona ha desembocado a la 18.50 horas en la plaza Catalunya tras reunir a 400.000 asistentes según los organizadores y 55.000 según la Guardia Urbana.
Han asistido el secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros; la secretaria general de CC.OO. de Catalunya, Belén López; la portavoz del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo; el presidente de PSC-Units en el Parlament, Ferran Pedret, y la secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany, entre otros.
La marcha ha empezado sobre las 17.35 en la confluencia del paseo de Gràcia y la calle Diputació, aunque los manifestantes llegaban hasta la confluencia paseo de Gràcia-avenida Diagonal, y ha transcurrido por el paseo.
Entre las consignas de los manifestantes se ha oído 'No pot ser, baixen els sous i pugen el lloguer', 'Si t'apugen el lloguer okupa tu també', 'Un turista menys, una veina més' y 'Racismo inmobiliario presente en los barrios'.
La cabecera ha estado protagonizada por el Sindicat de Llogateres y Coshac, mientras que los sindicatos laborales y otras entidades cuentan con bloques más atrás.