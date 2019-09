El 55,9% de catalanes cuestiona que el juicio del 1-O ha sido justo según el CEO

Publicado 25/09/2019 17:13:09 CET

BARCELONA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 55,9% de catalanes se muestra muy en desacuerdo o más bien en desacuerdo con que el juicio a los líderes soberanistas en el Tribunal Supremo haya sido justo, según la encuesta Òmnibus del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat recogida por Europa Press.

Frente a esta cifra, el 21,1% se muestra muy de acuerdo o más bien de acuerdo con que sí ha sido justo, mientras que el resto no está de acuerdo ni en desacuerdo, o no sabe o no contesta.

La encuesta, realizada del 3 al 25 de junio con 1.200 entrevistas y con un margen de error del 2,83%, recoge que el 59,1% de los encuestados asegura que estaba al día de lo que pasaba en el juicio.

Un 55,6% se muestra muy de acuerdo o más bien de acuerdo con que el caso se acabará resolviendo en los tribunales europeos, y el 63%, con que es el juicio más relevante que se ha producido en la democracia española.

Al preguntar en general por el sistema de Justicia, un 40,8% lo suspende al preguntárseles si la consideran justa, y un 42,5% la suspende en independencia.