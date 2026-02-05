El 56% de los barceloneses están a favor de aumentar la tasa turística, según el Ayuntamiento

Archivo - Varios turistas en el centro de Barcelona, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 56% de la población de Barcelona está "muy o bastante de acuerdo" con aumentar el Impuesto de Estadas en Establecimientos Turísticos (IEET), la conocida como tasa turística, frente al 6,7% de la población que está poco o nada de acuerdo con ella, según una encuesta de percepción del turismo en la ciudad en 2025 del Ayuntamiento.

Un 33,4% no sabe o prefiere no responder a dicha pregunta, y en relación al conocimiento de la fiscalidad turística, el estudio recoge que se ha llegado al porcentaje más alto de personas que conocen esta tasa, con un 75,7%, casi 8 puntos más en dos años, ha informado el consistorio en un comunicado este jueves.

Por otra parte, un 48,3% de los barceloneses sabe que la regulación se utiliza para financiar proyectos culturales o sociales de la ciudad.

El Ayuntamiento ha destacado que la fiscalidad turística se ha convertido en 2025 en el segundo interés municipal más importante, solo detrás del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), al sumar 148,08 millones de euros.

"Gracias a la tasa, por ejemplo, se ha iniciado el Pla Clima Escola que permitirá invertir unos 100 millones en la climatización con energía verde del conjunto de escuelas públicas de la ciudad", ha explicado.

LÍMITE DE TURISTAS

Preguntados por la necesidad o no de atraer más turismo a la ciudad, un 76,7% de los encuestados consideran que se está llegando o se ha llegado al límite de su capacidad para recibir turistas, frente al 21,5% que considera lo contrario.

En cambio, sí que diferencian entre cada tipo de turismo, ya que el 87,9% cree que se debe potenciar la llegada de turistas por motivos educativos; el 77,9% los que llegan por motivos profesionales como ferias o congresos; y el 68,4% está a favor de atraer visitantes para eventos deportivos y culturales.

Por otro lado, el 66,7% de los barceloneses afirma que se debe limitar el número de cruceristas.

BENEFICIOS DEL TURISMO

El 59,6% de la población cree que el turismo es beneficioso para la ciudad, frente al 33,1% que cree que es más perjudicial.

Este dato se complementa con el hecho que el 58,4% de las personas preguntadas consideran que el turismo es el sector económico que aporta más riqueza a la ciudad, pese a que hasta un 91,6% afirma que la presencia del turismo provoca subir los precios.

La encuesta se realizó entre los meses de mayo y junio de 2025 a un total de 1.732 personas de más de 18 años que son residentes en Barcelona desde, como mínimo, seis meses.