Un 56% de las personas con VIH en Catalunya sufre discriminación por serofobia, según una encuesta

Un 56% de las personas con VIH en Catalunya han sufrido discriminación por serofobia --por tener VIH-- y un 88% no ha denunciado las situaciones de discriminación que han sufrido, según el informe 'VIH y discriminación 2024' elaborado por el Comitè 1r de Desembre presentado este miércoles.

La encuesta para el informe se realizó el pasado mes de octubre y participaron un total de 136 personas con VIH mayores de 18 años y residentes en Catalunya: según datos de 2022 se estima que unas 32.500 personas viven con VIH en Catalunya, ha informado el Comitè 1r de Desembre en un comunicado.

Un 56% de las personas encuestadas afirma haber sufrido discriminación por serofobia --un 51% en el caso de la ciudad de Barcelona--, un 31% por LGTBIfobia, un 23% por racismo o xenofobia y un 8% por discriminación de género.

Un 15% también ha sufrido discriminación por su situación de drogodependencia y un 23% por otras razones derivadas de la salud.

Un 27,9% de los encuestados ha sufrido discriminación por tener VIH durante los últimos 12 meses, y los ámbitos son diversos: el ámbito afectivosexual (47%), el de la salud (45%), el familiar o amistades (26,3%), el social como servicios sociales y administración (21%) y el laboral (21%).

SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA

Una parte importante de las personas encuestadas se encuentra en condiciones de vulnerabilidad o exclusión social: la mitad (50%) tiene unos ingresos inferiores a los 1.000 euros mensuales y un 16,2% no dispone de ningún ingreso.

Un 70,6% tiene ingresos inferiores a los 1.500 euros, porcentaje que se eleva hasta el 88% en el caso de las mujeres, y la falta de ingresos que afecta a un 16,2% del total, en el caso de las mujeres es del 12%.

En Barcelona, el distrito de Horta-Guinardó presenta el porcentaje más alto de diagnósticos recientes -de menos de cuatro años--, con un 16,7%, seguido de Ciutat Vella, con un 15,38%, aunque en este distrito se dispara el porcentaje de personas sin ingresos en comparación con el resto de la ciudad.

DENUNCIAS

El informe destaca que el 88,2% de las personas encuestadas no ha denunciado las situaciones de discriminación sufridas --en la ciudad de Barcelona es del 40,8%--, y un 39,3% asegura que no ha denunciado una situación de este tipo porque no serviría de nada, un 12,5% dice que no sabe ni cómo ni dónde hacerlo y un 11,7% por las posibles consecuencias.

De las personas encuestadas que sí han denunciado, un 33% no se ha sentido comprendida ni acompañada y el 55,6% no ha quedado satisfecha del resultado final.

Casi el 50% de las denuncias se ha realizado a través de la Oficina per a la No Discriminación (OND) y otro 50% por canales no especificados, mientras que en Barcelona el 75% se ha canalizado a través de la OND.

Un 54% de las personas encuestadas ha señalado que la discriminación ha afectado la calidad de su vida, mientras que un 37,5% afirma que la ha afectado nada o poco.

El Comitè 1r de Desembre ha asegurado que los resultados del informe urgen a implementar o reforzar medidas destinadas a crear mecanismos adecuados que permitan la detección, denuncia y reparación de las situaciones de discriminación, así como la sensibilización respecto a la garantía de derechos y la visibilización de las diversas discriminaciones que sufre el colectivo.