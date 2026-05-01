575.651 vehículos salen de Barcelona durante la operación salida del puente del 1 de Mayo

Pantallas de información del Servei Català de Trànsit durante las medidas especiales para la segunda fase del dispositivo especial de tráfico de Semana Santa, a 2 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 1 May. (EUROPA PRESS) -

575.651 vehículos han salido desde este jueves a las 12 horas y hasta las 15 horas de este viernes de Barcelona y su área metropolitana, en el marco de la operación salida por el puente del 1 de Mayo.

Representa el 99,3% de los 580.000 vehículos que estaba previsto que salieran de Barcelona y su área metropolitana hasta este viernes, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

Las retenciones más destacadas este viernes por la mañana se han concentrado en diferentes tramos de la AP-7, tanto en sentido Girona como en sentido Tarragona, con más de 10 kilómetros de congestión entre Castellví de Rosanes y Castellbisbal (Barcelona), así como más de 7 kilómetros entre Castellet i la Gornal y Olèrdola (Barcelona).

En dirección Girona ha habido complicaciones entre Mollet del Vallès y la Roca del Vallès y entre Llinars del Vallès y Sant Celoni (Barcelona).

Con respecto al resto de la red se han producido retenciones en la C-55 en Castellgalí, en la C-16 entre Berga y Cercs (Barcelona), en la C-17 en Ripoll (Girona), además de incidencias en los accesos a zonas de playa como la C-35 y la C-65 entre Llagostera y Cassà de la Selva (Girona), en la N-II entre Tordera (Barcelona) y Vidreres (Girona) y en la C-32 entre Castelldefels y Sitges (Barcelona).

PICO DE MOVILIDAD

Según Trànsit, la movilidad este viernes de operación salida ha sido un 4% superior a la del 2025, con un 5% menos de retenciones que el año anterior y la salida de vehículos se ha anticipado ligeramente llegando al pico de máxima intesidad el mediodía de este viernes con 32.000 vehículos por hora, con un pico de retenciones de 92 kilómetros, 21 menos que el pasado año.

Respecto a este jueves la movilidad fue un 5,5% superior al 2025, pero con un 22% menos de retenciones globales, siendo la AP-7 la vía con más congestión

Para esta operación salida y la operación retorno del domingo, Mossos d'Esquadra desplegará un total de 1.365 efectivos y hará 1.029 controles de alcohol y drogas, velocidad y de otro tipo, y habilitará más de 100 kilómetros de medidas especiales de circulación, ordenación y regulación del tráfico.