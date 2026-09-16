El 58 Festival de Jazz de Barcelona tendrá a Zucchero, Michel Camilo y Andrea Motis

El presidente del Festival de Jazz de Barcelona, Tito Ramoneda - EUROPA PRESS

BARCELONA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 58 Festival de Jazz de Barcelona, que comenzó en abril y se alargará hasta el 23 de diciembre, tendrá conciertos de Zucchero, Michel Camilo, Andrea Motis, Samara Joy, Vicente Amigo, Yamandu Costa, Ramon Mirabet, Branford Marsalis, Dianne Reeves, Kyle Eastwood, Kurt Rose Winkel y Las Migas, entre otros.

Lo ha explicado este miércoles en una rueda de prensa el presidente del Festival, Tito Ramoneda, que ha asegurado que el jazz "forma parte del Palau de la Música" (que ha acogido la presentación) y de la ciudad de Barcelona.

La rueda ha contado con el director del Institut Català de les Empreses Culturals, Edgar Garcia, que ha puesto el acento en el rol del festival como "promotor y proyector" del talento local, y el concejal de Cultura de Barcelona, Xavier Marcé, que ha subrayado la lógica espiritual y estética del jazz.

70 CONCIERTOS EN 11 UBICACIONES

La nueva programación, que se suma a los conciertos ya celebrados de Van Morrison y Pat Metheny en Barcelona, cuenta con más de 70 conciertos en los que actuarán más de 600 músicos, mayoritariamente catalanes, en 11 espacios de la ciudad, incluyendo entre otros el Conservatori, l'Auditori, la Sala Jamboree y, como novedad, el Park Güell.

Precisamente el parque diseñado por Gaudí acogerá, el 12 de octubre, el evento 'Blues for Tete and Bebo', una jornada de acceso gratuito para los vecinos de la zona dedicada a la memoria de dos "leyendas" del festival, Tete Montoliu y Bebo Valdés, con Cucurucho Valdés y Horacio y Lucia Fumero.

En ese marco entregará, a título póstumo, la Medalla de Oro a Tete Montoliu, que recogerá su hija, Núria Montoliu; este año, excepcionalmente, se entregará otra Medalla de Oro a la Sant Andreu Jazz Band, que protagoniza el 'Retrat d'Artista' de esta edición.

La banda de Sant Andreu, con Joan Chamorro a la cabeza, tocará el 23 diciembre 20 piezas de 20 'big bands' distintas en el Palau de la Música Catalana.

OTRAS ACTUACIONES

El director artístico del Festival, Joan Anton Cararach, ha destacado también las actuaciones de Ibrahim Maalouf, Vijay Iyer, Miguel Zenón y Luis Perdomo, Niños Josele, Antonio Serrano y Kaele Jiménez y Xavi Maldonado, entre otros.

Además, los organizadores han encargado a Ethan Iverson y la Liceu Big Band la 'Barcelona Symphony', una sinfonía homenaje a la ciudad, y a Omar Sosa, Marcelo Woloski y Focus Quartet 'Barcelona Show', que trata de rememorar la Barcelona de 1966 a través del jazz.

60 AÑOS DE JAZZ

Con este cartel, el certamen comienza la conmemoración de su 60 aniversario, que se alargará hasta 2028: en 1966, Dave Brubeck inauguraba la primera edición, que se ha celebrado ininterrumpidamente desde entonces salvo por las ediciones de 1977 y 1979.

Para celebrar la efeméride, la imagen visual de esta edición se basa en el universo plástico del artista y presentador Andreu Buenafuente, que ha cedido su obra 'La fábrica de fiestas'.

Además, Ramoneda ha apuntado que están trabjando en una posible candidatura para que Barcelona sea anfitriona de la Capital Mundial de la Arquitectura en 2028.