El 58,8% de la generación eléctrica de Catalunya en 2025 procedía de las CN Ascó y Vandellòs II

Archivo - Central nuclear de Ascó (Tarragona) - CSN - Archivo

TARRAGONA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nuclear Ascó Vandellòs II (ANAV) ha señalado que las centrales nucleares Ascó I, Ascó II y Vandellòs II (Tarragona) produjeron durante el año 2025 el 58,8% de la energía producida en Catalunya, según datos provisionales de Red Eléctrica de España.

La producción neta ascendió hasta los 22,8 mil millones de kilowatios hora, que supusieron, a la vez, el 8,6% de la producción global neta del sistema eléctrico peninsular, ha informado ANAV en un comunicado este viernes.

Esta aportación al sistema eléctrico equivale, asimismo, a la cobertura del 11% del consumo de energía eléctrica de los más de 19,7 millones de hogares españoles,

Las tres centrales operaron durante todo el año "con fiabilidad" y la producción conjunta de las tres centrales se tradujo durante 2025 en el ahorro de la emisión de 8,4 millones de toneladas equivalentes de CO2.

Con un factor de carga del 81,02%, CN Vandellòs II registró una generación neta de 7.392,0 GWh, mientras que CN Ascó I y CN Ascó II, produjeron respectivamente 7.991,3 GWh y 7.280,6 GWh, manteniendo factores de carga del 92,19% y el 84,22%, respectivamente.