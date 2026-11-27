El delegado del Gobierno en Catalunya, José Crespín, presenta el dispositivo coordinado para el 29N- EUROPA PRESS

129.918 piden el voto por correo, un 29,1% más respecto a los comicios de noviembre de 2019

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

Un total de 5.926.487 catalanes están llamados a votar este domingo en las que serán las decimoséptimas elecciones generales que se celebran en España, 223.028 ciudadanos más respecto a los últimos comicios, celebrados el pasado 23 de julio de 2023.

De esta cifra, 4.398.757 electores corresponden a la provincia de Barcelona; 626.161 a Tarragona; 575.269 a Girona y 326.300 a la demarcación de Lleida, ha explicado en rueda de prensa este viernes el delegado del Gobierno en Catalunya, José Crespín, en la que ha presentado el dispositivo para el 29N.

Del total de electores, 344.356 corresponden a personas que viven en el extranjero (CERA), el 5,81% del censo, y que según Crespín ya han hecho efectivo su derecho a voto desde los distintos consulados y embajadas.

Para hacer efectiva la "fiesta de la democracia", según Crespín, se han habilitado 2.674 colegios electorales en Catalunya con un total de 9.076 mesas; y por provincias, Barcelona contará con 1.613 colegios y 6.548 mesas; Tarragona, con 359 y 1.072; Girona, con 389 y 894, y Lleida con 313 y 562.

VOTO POR CORREO

129.918 catalanes han solicitado el voto por correo para estos comicios (96.723 presencialmente y 33.195 de forma telemática), una cifra que representa un incremento del 29,1% respecto a los comicios de noviembre del 2019.

En este sentido, Crespín ha matizado que la comparativa del voto por correo se ha hecho respecto a las generales de 2019 "por similitud de condiciones" y no con las de julio de 2023, ya que los comicios se celebraron en verano, lo que propició un importante aumento.

FUNCIONAMIENTO DE LA JORNADA

Crespín ha subrayado la colaboración entre diversas administraciones como ayuntamientos, el Govern de la Generalitat y la Delegación del Gobierno, así como las subdelegaciones en las provincias, cuya cooperación permitirá tenerlo todo al "máximo de preparado" y hará posible que la jornada se desarrolle con normalidad.

En Catalunya habrá un total de 6.375 representantes de la Administración: 4.930 en la provincia de Barcelona, de los cuales 1.996 actúan como transmisores de datos con tableta; 554 en Tarragona, todos ellos transmisores de información (402 mediante tableta y 152 por teléfono); 488 en Girona, 345 mediante tableta y 143 por teléfono, y 403 en Lleida, con 329 transmisores.

El primer recuento de participación será a las 14.00, el segundo a las 18.00 y a partir de las 20.00, cuando cerrarán los colegios electorales y empezará el escrutinio.

El delegado del Gobierno ha recordado que también estarán habilitados los portales web del Ministerio para hacer un seguimiento de los datos de participación por ciudades y municipios.

71 MILLONES DE PAPELETAS

Para estas elecciones se han recibido 1.175 urnas nuevas y, junto con las disponibles en el almacén, se entregarán 1.095 urnas a los ayuntamientos, y también habrá aproximadamente 160 cabinas electorales, 84 soportes señalizadores de mesa y 5 de local electoral.

El dispositivo también incluye la impresión de 71.885.201 papeletas para las votaciones al Congreso y al Senado, así como 8.400.000 sobres.

Con relación a esta logística, Crespín ha recordado que la "democracia es muy visible el día de las elecciones, pero también hay una parte muy invisible", y ha recordado que el personal de la Administración velará por que en cada colegio haya suficiente material para asegurar el derecho a voto de todo el mundo.

"Y es que el próximo domingo todos los ciudadanos de este país somos iguales entre nosotros y tenemos en nuestras manos la capacidad de decidir con una cosa tan sencilla y tan grande al mismo tiempo como nuestro voto, el gobierno que queremos para los próximos años", ha reflexionado Crespín.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

El dispositivo electoral contará con trabajadores de las diferentes administraciones públicas, principalmente de la Administración General del Estado y de diversos entes municipales, con 150 personas de la Delegación que han participado en tareas de logística.

Crespín también ha remarcado el despliegue policial previsto para el domingo, que estará integrado por 889 efectivos de la Policía Nacional, 1.260 de la Guardia Civil, 5.510 de Mossos d'Esquadra y 2.960 de las policías locales.

El delegado del Gobierno ha puesto en valor su contribución para garantizar la "plena seguridad y normalidad" en el ejercicio de la jornada electoral, y ha resaltado el trabajo coordinado que llevan a cabo los diversos cuerpos policiales en Catalunya.