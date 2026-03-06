Unos 600 estudiantes se manifiestan en Barcelona por un "feminismo antifascista y revolucionario"

Manifestantes durante la protesta estudiantil en motivo del 8M. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unos 600 estudiantes, según la Guardia Urbana, se han manifestado este viernes en Barcelona en motivo del Día Internacional de la Mujer (8M), en el marco de la huelga educativa convocada por el Sindicat d'Estudiants y Lliures i Combatives, y han clamado por un "feminismo antifascista y revolucionario".

La portavoz del Sindicat d'Estudiants, Lua Millet, ha criticado las acciones del presidente estadounidense, Donald Trump, al que ha tildado de imperialistas, y ha afirmado que no permitirán que se justifiquen en nombre de la defensa de las mujeres.

"Las mujeres iraníes no serán nunca salvadas por Trump, que está acusado por delitos en la lista de Epstein, o por Netanyahu, que está perpetuando un genocidio del pueblo palestino", ha afirmado.

UNA INTERNACIONAL "REACCIONARIA"

"Tenemos una internacional cada vez más reaccionaria que busca atacar y aplastarnos, pero nosotros estamos aquí para decir que no pasarán y que la lucha feminista también es antifascista, también es antirracista y también es la lucha por los derechos del colectivo LGTBIQ+", ha añadido.

También ha cargado contra el Gobierno central que, asegura, no es feminista: "Mientras se dice feminista, tapa y esconde los casos de agresiones que hay dentro de su propio partido".

LA MANIFESTACIÓN

La manifestación ha comenzado sobre las 12 horas en la plaza de la Universitat y, pasando por plaza Catalunya y Via Laietana, ha finalizado casi dos horas después en plaza Sant Jaume, donde se ha leído un manifiesto y han intervenido una representante de Las Kellys y una mujer víctima de violencia de género que afronta un desahucio tras echar a su maltratador.

A lo largo de la protesta se han oído cánticos como 'Visca, visca, visca, la lluita feminista'; 'Tots els dies són 8 de març'; 'Vox, escucha, seguimos en la lucha'; 'Machista, pardillo, tu boca en el bordillo'; 'La virgen María también abortaría', y 'Oye, Manolo, hoy cocinas solo'.

Asimismo, los manifestantes han llevado carteles con consignas como 'Les feministes som antifeixistes'; 'Dar gracias a que queremos justicia y no venganza'; 'Quiero que cuando mis amigas vuelvan solas vuelvan vivas' y 'Algo va mal si odias más a las feministas que a los violadores', entre otros.