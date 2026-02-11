Unas 600 investigadoras y 40.000 alumnos catalanes se movilizan por las vocaciones científicas

Imagen de la sesión con Sara García en el centro - RECERCA I UNIVERSITATS

La 8 edición de la iniciativa #científiques ha contado con un total de 578 investigadoras que han dado charlas simultáneas ante 40.000 alumnos de 6º de primaria y 1º de ESO (de 11 a 13 años) para fomentar las vocaciones científico-técnicas, con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

Esta iniciativa quiere "combatir los estereotipos de género en la escuela en torno a las disciplinas STEM, creando modelos cercanos y reales de mujeres científicas", y los alumnos participantes eran de 229 municipios distintos, informa la Conselleria de Investigación y Universidades de la Generalitat en un comunicado este miércoles.

La actividad está organizada por la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) y el Barcelona Institute of Science and Technology (BIST), con la colaboración de las Consellerias de Investigación y Universidades y de Educación y FP.

INVESTIGADORAS

Del total de participantes de 2026, el 72% de las científicas provienen de 92 organismos públicos de investigación, incluyendo universidades y centros de investigación: destacan la Universitat de Barcelona (con 41 investigadoras), la Autònoma de Barcelona (con 20), el Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (18) y el Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (17).

Esta octava edición de #científiques ha contado con dos charlas previas de apertura de actividades en Tortosa y Reus (Tarragona), celebradas este pasado lunes y protagonizadas por la bióloga molecular y primera española seleccionada como astronauta de reserva por la Agencia Espacial Europea (ESA), Sara García.

El primer acto fue en el Col·legi Diocesà Sagrada Família de Tortosa, donde García intervino para compartir su experiencia personal y trayectoria como investigadora y astronauta, haciendo también una explicación del eclipse total de Sol en Catalunya el próximo 12 de agosto, especialmente en la zona de Tarragona.

CONSELLERAS

En este acto estuvo la consellera de Investigación y Univeresidades, Núria Montserrat, que defendió que "ver a otras mujeres abriendo camino en laboratorios, universidades y centros de investigación puede despertar vocaciones y cambiar vidas", y que el futuro del conocimiento necesita todas las miradas, voces y talento.

Por su parte, la consellera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor, reivindicó la educación como herramienta transformadora y consideró que "la coeducación rompe estereotipos y garantiza la igualdad de oportunidades, que es el fundamento de la sociedad" que se aspira a construir.