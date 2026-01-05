Unas 600.000 personas dan la bienvenida a los Reyes Magos en la cabalgata de Barcelona

Los Reyes Magos reciben a los niños en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Unas 600.000 personas -según cifras de la Guardia Urbana- han dado la bienvenida a los Reyes Magos en la cabalgata que ha acogido Barcelona este lunes por la tarde, tras la llegada de Sus Majestades a la ciudad a bordo de una embarcación de las Golondrinas.

Siguiendo la Estrella que abría el desfile, Melchor, Gaspar y Baltasar han recorrido las calles de Barcelona en sus respectivas carrozas, desde las cuales han saludado a todos los barceloneses que han acudido a verles.

La cabalgata ha comenzado sobre las 18.00 horas en la avenida Marquès de l'Argentera, después de que los Reyes llegaran a la ciudad y lanzaran un mensaje a todos los niños de Barcelona: "La magia no existe solo esta noche, la podéis hacer todos los niños cada día, porque hacéis magia cuando decís una palabra bonita como gracias, por favor, o cuando dais un abrazo sincero, un beso o una sonrisa", ha dicho Melchor, acompañado por el alcalde, Jaume Collboni.

Desde las carrozas, los Reyes Magos han repartido caramelos entre los niños a lo largo de toda la cabalgata y sus pajes han atendido las preguntas y peticiones de los asistentes.

También ha desfilado un equipo de carboneros con un cargamento de carbón listo para entregar a quienes se hayan portado mal.

COLLBONI

Durante la recepción a Sus Majestades, Collboni se ha dirigido a los Reyes y les ha pedido "protección" para los niños inmersos en conflictos bélicos y situaciones de discriminación.

"Que no haya más guerras, en un mundo en paz donde las personas y los pueblos nos podemos entender dialogando, con respeto, y Barcelona se suma a este deseo de paz, diálogo y respeto en el norte y el sur, el este y el oeste, en todos los continentes, países y hogares", ha añadido.

La comitiva real ha llegado sobre las 21.00 horas al punto final del recorrido, en la Font Màgica de Montjuïc, y se han preparado para recorrer las casas de la capital catalana con la llave mágica que el alcalde les ha entregado, y dejar en ellas sus regalos.