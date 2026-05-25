Un 60,7% de los ciudadanos de Girona usa habitualmente el catalán, según un estudio municipal

Presentación de la encuesta con el alcalde de Girona, Lluc Salellas - AYUNTAMIENTO DE GIRONA

GIRONA 25 May. (EUROPA PRESS) -

Un 60,7% de los ciudadanos de Girona usan el catalán de manera habitual, ya sea con uso único (38,7%) o combinado (22%), según los resultados de la primera edición de la Encuesta de usos lingüísticos de Girona presentada por el ayuntamiento y la Universitat de Girona.

Un 26,6% tienen como lengua habitual el castellano y un 12,7% utilizan otras lenguas, según ha informado el consistorio en un comunicado este lunes.

Así, Girona se sitúa por encima de la media catalana en lo que respecta al uso del catalán como lengua habitual (32,6%), pero por debajo de la media de la demarcación (45%), aunque si se suman los hablantes únicos y combinados de catalán, la ciudad presenta un porcentaje más elevado que el ámbito de la demarcación.

En todos los ámbitos el catalán es la lengua más utilizada en Girona: con compañeros de estudio o trabajo (72,5%), con amistades o vecinos (70,4%), con compañeros de deporte (69,1%), en pequeño comercio (74%), en gran comercio (72,2%), en bares y restaurantes (74.9%) y con personal médico (72,1%).

El alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha destacado que el trabajo del consistorio debe ayudar a "sensibilizar y promover el uso social de la lengua catalana", y ha añadido que un 60,7% de uso habitual del catalán se queda corto respecto a lo que se debería querer como ciudad y sociedad, por lo que ha animado a mantener el catalán en todas las interacciones.