630 alumnos participan en el programa STEAM de Vueling y la Fundación Princesa de Girona

Los participantes del programa - VUELING

BARCELONA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de 630 alumnos han participado en la segunda edición de 'STEAMing: dando alas al talento femenino', un programa de Vueling y la Fundación Princesa de Girona para impulsar las vocaciones STEAM entre los jóvenes, informan en un comunicado conjunto este miércoles.

Los participantes han presentado 104 cortometrajes inspirados en la diversidad de profesiones que forman parte del sector aeronáutico y en la importancia de impulsar referentes femeninos dentro de las disciplinas STEAM.

Para hacer los cortos, han contado con recursos formativos y testimonios de profesionales de Vueling que les han permitido conocer diferentes perfiles presentes en una aerolínea, desde pilotos e ingenieras aeronáuticas hasta mecánicas de la compañía.

Un jurado ha seleccionado seis proyectos finalistas, que han participado en la final, celebrada este miércoles, y el ganador ha sido el corto 'Qui sóc?', de los alumnos del Institut Maria Canela de Martorell (Barcelona).

Además, el Institut Joan Mercader de Igualada (Barcelona) ha recibido una mención especial que reconoce la calidad artística de su trabajo 'Més enllà de la Princesa'.