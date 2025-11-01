Unas 69.585 personas visitan los cementerios de Barcelona durante la campaña de Todos los Santos

Archivo - Vista de un conjunto de nichos en el cementerio de Montjuïc con motivo del Día de Todos los Santos , a 1 de noviembre de 2022, en Barcelona, Cataluña (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 69.585 personas han visitado los 9 cementerios de Barcelona entre el fin de semana pasado y este sábado 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, ha informado Cementiris de Barcelona en un comunicado.

La campaña de Todos los Santos se mantendrá durante este domingo, ya que se prevé que siga habiendo un alto nivel de afluencia en los cementerios.

Las visitas contabilizadas son las del cementerio de Montjuïc, el de Poblenou, el de Sant Andreu, Horta, Sant Gervasi, les Corts, Sarrià, Sants y el cementerio de Collserola.