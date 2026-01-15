Unos 700 médicos exigen en Barcelona un convenio propio en el segundo día de huelga

Médicos durante la segunda jornada de huelga en Barcelona
Médicos durante la segunda jornada de huelga en Barcelona - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
Europa Press Catalunya
Publicado: jueves, 15 enero 2026 12:33
BARCELONA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Unos 700 médicos manifiestan este jueves en Barcelona para reclamar un convenio propio, en el marco de la huelga de facultativos convocada para este miércoles y jueves por Metges de Catalunya y la Agrupación Profesional por un Estatuto Médico y Facultativo (Apemyf), a nivel estatal.

La manifestación ha empezado alrededor de las 11 horas frente a la sede del ICS en Barcelona, en la calle Balmes con Gran Via, y ha seguido por la Gran Via y el paseo de Gràcia, donde han hecho varias sentadas.

Los manifestantes reclaman un espacio propio de negociación de cara al futuro Estatuto Marco, así como mejoras laborales y salariales, como el reconocimiento de una categoría profesional que recoja su responsabilidad y formación y el fin de las guardias de 24 horas, entre otras.

Durante la protesta se han podido leer carteles como 'No es vocació, és explotació', 'Tot té un límit', 'Baixes, jubilacions i absències sense relleu' y 'Menys corbates i més bates'.

Asimismo, los manifestantes han cantado 'Conveni mèdic ja!', 'Metge cansat, pacient maltractat', 'A tu, a tu, a tu també t'afecta' y 'Tanta espera ens desespera'.

