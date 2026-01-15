Unos 700 médicos exigen en Barcelona un convenio propio en el segundo día de huelga

Médicos durante la segunda jornada de huelga en Barcelona - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Unos 700 médicos manifiestan este jueves en Barcelona para reclamar un convenio propio, en el marco de la huelga de facultativos convocada para este miércoles y jueves por Metges de Catalunya y la Agrupación Profesional por un Estatuto Médico y Facultativo (Apemyf), a nivel estatal.

La manifestación ha empezado alrededor de las 11 horas frente a la sede del ICS en Barcelona, en la calle Balmes con Gran Via, y ha seguido por la Gran Via y el paseo de Gràcia, donde han hecho varias sentadas.

Los manifestantes reclaman un espacio propio de negociación de cara al futuro Estatuto Marco, así como mejoras laborales y salariales, como el reconocimiento de una categoría profesional que recoja su responsabilidad y formación y el fin de las guardias de 24 horas, entre otras.

Durante la protesta se han podido leer carteles como 'No es vocació, és explotació', 'Tot té un límit', 'Baixes, jubilacions i absències sense relleu' y 'Menys corbates i més bates'.

Asimismo, los manifestantes han cantado 'Conveni mèdic ja!', 'Metge cansat, pacient maltractat', 'A tu, a tu, a tu també t'afecta' y 'Tanta espera ens desespera'.